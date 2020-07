Viele Franzosen erinnern sich an den Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris, der vor etwas mehr als einem Jahr viele erschüttert hatte. An diesem Samstagmorgen steht die Kathedrale von Nantes an der französischen Atlantikküste in Flammen.

Die Feuerwehr, die Mühe hat, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, geht von Brandstiftung aus, da das Feuer am frühen Sonntagmorgen im Inneren des historischen Gebäudes an drei Stellen gleichzeitig ausgebrochen ist. Das berichtet ein Sprecher der Feuerwehr. Offenbar wurde die Orgel der Kathedrale zerstört.

Es wurde bereits eine Anzeige gegen unbekannt wegen Brandstiftung in die Wege geleitet.

Johanna Rolland, die Bürgermeisterin von Nantes war schon am Morgen bei der Kathedrale, um mit Feuerwehrleuten und Sicherheitskräften zu sprechen und sich ein Bild von der Lage zu machen. Wie u.a. Ouest France berichtet, wurden der neue Innenminister Gérald Darmanin und die neue Kulturministerin Roselyne Bachelot vor Ort erwartet.

Die Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes ist ein Gebäude im gothischen Stil, das zwischen 1432 und 1891 erbaut - und 1891 zuletzt eingeweiht wurde. Die Kathedrale war 1944 von einer Bombe getroffen worden. 1972 hatte es einen Brand des Dachstuhls gegeben.

Nantes liegt für viele Franzosen auf dem Weg an die Atlantikküste. An diesem dritten Ferienwochenende in Frankreich bildeten sich in der Gegend auf den Autobahnen lange Staus in Richtung Strand.