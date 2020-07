Feuer in der Kathedrale in Nantes: Brandstiftung vermutet

Französische Ermittler untersuchen nach einem zerstörerischen Feuer in der Kathedrale von Nantes die Umstände des Brandes. Die Staatsanwaltschaft der Stadt im Westen des Landes ging von einer Brandstiftung als mögliche Ursache aus. In der Kirche gab es nach Angaben des Staatsanwalts von Nantes, Pierre Sennès, drei Brandherde. Einen an der großen Hauptorgel sowie zwei weitere im Kirchenschiff. Bei ersten Untersuchungen an der Kathedrale seien keine Einbruchsspuren gefunden worden.

Die Diözese veröffentlichte erste Bilder der Schäden:Große Teile der Hauptorgel waren in den Innenraum der Kirche gefallen und lagen dort als verkohlter Trümmerhaufen. Die Orgel und auch ein

großes Buntglasfenster aus dem 15. Jahrhundert seien komplett zerstört,

Frankreichs PremierministerJean Castex versprach bei einem Besuch vor Ort Unterstützung des Staats für den Wiederaufbau.

Das Feuer in der spätgotischenKirche war für Frankreich ein schreckliches Déjà-vu: Als am frühen Samstagmorgen dicke schwarze Rauchschwaden und Flammen aus der Frontfassade der Kathedrale schlugen, fühlten sich viele an das Inferno in der weltberühmten Pariser Kirche Notre-Dame vor mehr als einem Jahr erinnert.

Die Kathedrale von Nantes aus dem 15. Jahrhundert ist den Aposteln Peter und Paul geweiht und gehört zur französischen Spätgotik.

su mit dpa