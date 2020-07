Es dröhnt von den Dächern gegen den Corona-Blues

Discjockey Roberto Garcia hat sich etwas einfallen lassen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Mexiko durfte er nirgendwo mehr auftreten. Er verlegte kurzer Hand seine Auftritte auf Dächer der Häuser in einem Vorort der mexikanischen Hauptstadt Mexiko Stadt. Gegen den Corona-Blues lässt Garcia es in Naucalpan von den Dächern krachen. Er möchte gute Laune verbreiten. Über das Mikrofon erinnert er aber auch jeden Tag an die vielen Opfer der Corona-Pandemie.