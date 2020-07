Litauen bringt erstes digitales Zentralbankgeld heraus - für Sammler

Mit einer elektronischen Sammlermünze hat Litauen die Nase vorn im Wettlauf um digitales Geld von einer Zentralbank - CBDC (Central Bank Digital Currency) – LBCOIN kommt zum nationalen Gedenken heraus. Und ist – historisch gedacht – ein weiterer Schritt nachdem Griechen im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die ersten Geldmünzen “erfanden” und Schweden im 17. Jahrhundert die ersten offiziellen Banknoten in Europa druckten.

Marius Jurgilas, Mitglied des Verwaltungsrats der Bank von Litauen:

"Zunächst einmal ist es eine numismatische Münze, die an 100 Jahre litauische Unabhängigkeit erinnert, und wir dachten, wenn wir in ein neues Jahrhundert reinspringen, sollten wir vielleicht versuchen, die physische Welt mit einer digitalen Welt zu verbinden. Und das ist es, was es ist."

Der Wettlauf um eine digitale Währung einer Zentralbank (CBDC) beschleunigt sich rund um den Globus. Japan nähert sich einer CBDC-Testphase, Notenbanken in den USA, China und Europa drücken bei der Planung auf’s Tempo. Gewiefte Anleger haben Bitcoins im Auge – auch vor dem Hintergrund der Inflationsgefahren durch die Corona-Hilfs-Geldschwemme. Kritische Stimmen warnen vor dem Verlust der Anonymität.

Die Sammler-LBCOIN besteht aus einer Münze - 4.000 Stück werden aufgelegt - und die gibt's nur, wenn man das digitale Gegenstück auch nimmt.

Marius Jurgilas:

"LBCOINs In der physischen Form sind nominell 19,18 Euro wert. Klar, dass das an 1918 erinnert, als die Unabhängigkeit Litauens ausgerufen wurde. Jetzt haben die Menschen also was zum Sammeln. Die Münzen stehen für den Schritt in die Unabhängigkeit. Wenn Sie Präsidenten, Priester oder Wissenschaftler in einer bestimmten Kombination sammeln wollen, gibt es die zu kaufen."

Liutauras Strimaitis, Euronews:

“Bisher dachte man bei Blockchains für Sammler hauptsächlich an Spiele und Sport, Münzsammeln ist ein völlig neues Spiel. aus Vilnius für Euronews.”

