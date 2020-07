Brandkatastrophe von Nantes: Verdächtiger gesteht

Eine Woche nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale der westfranzösischen Stadt Nantes ist ein Verdächtiger erneut in Polizeigewahrsam gekommen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Verbrechen aus. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP sei der Mann zusammengebrochen und habe gestanden. Es tue ihm Leid. Er "bereue die Tat sehr". Als Motiv für die Brandstiftung geben französische Medien bisher eine "Wut" des Afrikaners an. Er sei "wütend" gewesen. Auf was oder wen genau war unklar.

Der laut Agentur aus dem ostafrikanischen Land Ruanda stammende Mann war bereits vor einer Woche - unmittelbar nach dem Feuer im dem Gotteshaus - in Polizeigewahrsam gekommen, dann aber wieder freigelassen worden. Es handelt sich nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft um einen Freiwilligen, der in der Diözese arbeitete. Er war demnach für die Schließung der Kathedrale am Vorabend des Feuers zuständig gewesen.

Teile der Kirche waren in Flammen aufgegangen, sie zerstörten unter anderem die Hauptorgel. Es gab es drei Brandherde. Bei ersten Untersuchungen waren keine Einbruchspuren an dem Gebäude gefunden worden. Das Feuer weckte in Frankreich Erinnerungen an das Inferno in der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame im April 2019.

