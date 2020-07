Tests bald Pflicht? Die Covid-19-Lage in Deutschland an diesem Montag

In der deutschen Politik mehren sich Stimmen nach verpflichtenden Coronavirus-Tests für Menschen, die von Auslandsreisen zurückkehren. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern verständigten sich darauf, eine entsprechende rechtliche Grundlage zu prüfen.

Besonders im Blick hat die Politik dabei Menschen, die von Reisen aus Ländern zurückkehren, die von den Behörden als Coronavirus-Risikogebiete eingestuft werden. Dazu gehören derzeit unter anderem beliebte Urlaubsländer wie die Türkei und Ägypten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert an Flughäfen verpflichtende Tests von Rückkehrern aus Risikogebieten. Außerdem will Bayern dafür sorgen, dass Menschen auf den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg sowie an Autobahnen in Grenznähe Tests unterzogen werden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag laut RKI - Stand 26.7., 0.00 Uhr - in Deutschland bei 1,22 (Vortag: 1,24). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Durchschnitt etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt.

Im Freistaat waren auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Mamming zuletzt Ansteckungen bei 174 Erntehelfern festgestellt worden. Die Behörden wollen deshalb allen rund 3000 Einwohnern der niederbayerischen Gemeinde ermöglichen, sich auf freiwilliger Basis auf den Erreger testen zu lassen.

Zum Anstieg der Fälle schreibt das Robert Koch-Institut: "Bundesweit gibt es viele kleinere Geschehen in verschiedenen Landkreisen, die in unterschiedlichen Zusammenhängen stehen, z.B. größeren Feiern im Familien- und im Freundeskreis, Freizeitaktivitäten, Arbeitsplätzen, aber auch in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen. Hinzu kommt, dass COVID-19-Fälle zunehmend unter Reiserückkehrern identifiziert werden."

Pflicht-Tests für Reise-Rückkehrer?

Unterdessen steigt der Druck auf Gesundheitsminister Jens Spahn und die Gesundheitsminister der Länder, Coronavirus-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend zu machen. Kanzleramtschef Helge Braun erklärte am Samstag, er halte die Prüfung einer Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten für sinnvoll.

Inzwischen gibt es zwar an den meisten deutschen Flughäfen kostenlose Coronavirus-Tests, doch diese sind nicht verpflichtend. Wer aus einem Risikogebiet - wie den USA oder der Türkei - nach Deutschland einreist, sollte sich 14 Tage in Quarantën begeben oder einen negativen PCR-Test vorweisen.

An den Teststellen an den Flughäfen gab es schon am Freitag und Samstag lange Schlangen. In einigen Bundesländern - wie in Berlin und Hamburg - gehen die Schulferien schon bald zu Ende.