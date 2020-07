Fall Maddie McCann: Polizei gräbt in Kleingarten bei Hannover

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat bestätigt, dass die Polizei in Zusammenhang mit den Ermittlungen zur vor 13 Jahren in Portugal verschwundenen Maddie McCann einen Kleingarten bei Hannover durchforstet.

Laut Regionalmedien ist ein auch kleiner Bagger im Einsatz. Zuerst hatte die Hannoversche Allgemeine über die Sucharbeiten zwischen Hannover-Ahlem und Seelze-Letter berichtet. Auf Fotos ist auch ein Spürhund zu sehen.

Zuletzt war ein 43 Jahre alter Deutscher, der in Kiel inhaftiert ist, als Verdächtiger im Fall Maddie McCann genannt worden. Er hatte jahrelang in Portugal gelebt und auch an der Algarve gearbeitet.

Die kleine Madeleine McCann war am 3. Mai 2007 aus einer Ferienwohnung in Praia da Luz an der Algarve verschwunden, während ihre Eltern in einem nahegelegenen Restaurant beim Abendessen waren. Das Mädchen war bei ihrem Verschwinden fast vier Jahre alt. Im Nebenraum schliefen die damals zwei Jahre alten Zwillingsgeschwister Sean und Amelie.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist für die Ermittlungen in Deutschland zuständig, weil der Verdächtige zuletzt dort gewohnt hatte. Er hat gegen die Verurteilung wegen der Vergewaltigung einer älteren Frau Berufung eingelegt, deshalb ist dieses Urteil derzeit nicht rechtskräftig.