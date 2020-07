🌎 Hi und oh oh! Das Robert Koch-Institut ist besorgt wegen vieler Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland. RKI-Chef Wieler meint, wir seien "zu nachlässig" geworden. Und in einige Regionen in Spanien sollten die Deutschen lieber nicht reisen - das hat das Auswärtige Amt an diesem Dienstag bekannt gegeben.

🇪🇺 Die EU hat die Reiseverbotsliste geprüft: das ist der aktuelle Stand.

🏗 Im Fall der verschwundenen Maddie McCann gräbt die Polizei in einem Kleingarten in Hannover. Das erregt internationale Aufmerksamkeit.

🇺🇸 Donald Trump will einen Kriegsveteranen als US-Botschafter nach Berlin schicken.

😷 In der euronews-Umfrage geht es heute um Menschen und Masken. Und es gibt Unterschiede in Europa.

🇵🇹 Diese Maske aus Portugal ist weltweit die erste, die - laut Hersteller - "das Coronavirus deaktiviert".

🧡 Wir wünschen schöne Stunden und sagen TSCHÜSS, bis morgen! 💛