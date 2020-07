Tennis-Weltranglisten-Erste Barty verzichtet auf US Open

Die Tennis-Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty wird nicht bei den US Open in New York antreten. Wie die Australierin erklärte, wird sie auch auf das zuvor stattfindende Turnier verzichten, das aus Cincinnati nach New York verlegt worden ist.

Als Grund für ihre Entscheidung gab Barty ihre Bedenken an, angesichts der andauernden Coronavirus-Pandemie zu reisen, auch wenn die US Open, die vom 31. August bis zum 13. September stattfinden, unter strengen Hygieneregeln geplant sind.

Eine Entscheidung über die Teilnahme an den French Open und den Sandplatzturnieren in Europa kündigte sie für die kommenden Wochen an. Barty hatte in Paris im vorigen Jahr ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt.