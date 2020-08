Wenn der Wal keine Wahl hat: Mama verteidigt Junges

no comment

Was passiert, wenn man einer Walmama mit ihrem Jungen zu nahe kommt? Das haben Schwimmerinnen am Manly Beach im australischen Sydney erlebt: Sie wurden von Mama Wal ordentlich bespritzt. Außerdem gab's was mit dem riesigen Schwanz auf die Mütze - na ja, fast. Verletzt wurde zum Glück niemand.