Zu Van Morrisons 75. Geburtstag singen die Gratulanten jetzt schon

Am 31. August wird Van Morrison 75. Die Gratulanten singen schon. Gary Lightbody, der Frontmann der Gruppe Snow Patrol, sang Morrisons "Into the Mystic" - eine Online-Hommage anlässlich des Ehrentages des in Belfast geborenen Sängers. Van the Man - wie ihn seine Fans nennen - wurde in den 60er Jahren mit der Rockgruppe Them berühmt. Obwohl er nie die Charts angeführt hat, hat ihm sein einzigartiger Sound viele Fans beschert, einschließlich des Präsidenten von Irland, der hier "Rave On, John Donne" zitierte.

75 Künstler werden Coverversionen seiner Songs online präsentiern - zu Feier des Geburtstag. Van Morrison hat mehr als 40 Studioalben aufgenommen, an Material fehlt es ihnen also nicht.