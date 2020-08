Mont Blanc: Gletschereis droht herunterzubrechen

no comment

Am Mont Blanc auf der italienischen Seite droht ein Teil des Gletschers Planpincieux ins Tal zu stürzen. Experten sagen, dies liegt an den großen Temperaturunterschieden in der letzten Zeit. Etwa 70 Menschen, Touristen und Angestellte im Gastgewerbe, mussten die Region um Val Ferret im Aosta-Tal verlassen.