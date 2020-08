💉 Hallo - eine historische Ankündigung an diesem Dienstag. Wladimir Putin persönlich hat den weltweit ersten Impfstoff gegen das Coronavirus bekannt gegeben. Seine Tochter sei schon geimpft.

😮 Die Opposistionskandidatin aus Belarus ist ins Ausland geflohen. Swetlana Tichanowskaja sagt: "Was ich durchgemacht habe, wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht."

✈️ Heiko Maas ist in Moskau. Gemeinsam mit seinem russischen Amtskollegen antwortet er auf die Drohungen der USA. Doch es gibt auch Meinungsverschiedenheiten.

🖤 Wer sind die jungen Französinnen und Franzosen, die in Niger getötet wurden?

😷 Wer braucht jetzt einen Test für die Einreise nach Griechenland? Die Zahl der Neuinfektionen war noch nie so hoch wie jetzt.

⛱ In der Hitzewelle: Dicht an dicht am Strand in Schweden. Hier sind die Bilder aus Göteborg.

🧻 Warum die Hamsterkäufe in Neuseeland? In den Supermärkten in Wellington stehen die KundInnen Schlange.

