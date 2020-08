Eis für den Swimmingpool in Dubai

no comment

Die Hitzewelle in Europa macht vielen zu schaffen, aber in Dubai herrschen aktuell Temperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten. Wer es sich leisten kann, der wirft Eis in seinen Swimmingpool.

Das Unternehmen "Gulf Ice Factory and Modern Ice Factory (G&M) liefert an wohlhabende Swimmingpoolbesitzer Eisblöcke, um die Wassertemperatur herunterzukühlen.

Je mehr Eis, desto kühler. Manche wollen ihren Pool von 38 Grad auf 30 Grad herunterkühlen, aber auch eine Reduzierung auf 25 Grad ist möglich. Alles eine Frage des Geldes.