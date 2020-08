Für Deutschland meldet das RKI an diesem Dienstag 1.390 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Diese Zahl zeigt offenbar, dass die niedrigere Angabe vom Montag nur auf die nicht übermittelten Testergebnisse vom Wochenende zurückzuführen ist.

Diskutiert wird, ob es einheitliche Regeln für Familienfeiern geben sollte, denn offenbar stecken sich weiterhin mehr Menschen dort an als im Ausland.

Mehr Covid-19-PatientInnen in Frankreich im Krankenhaus

In Frankreich ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden am Montag auf 500 zurückgegangen, was allerdings auch durch das Wochenende erklärt werden könnte. Zuvor hatte die Zahl der bestätigten positiven Tests mehrere Tage lang bei etwa 3.000 gelegen.

Die Zahl der Covid-19-PatientInnen in französischen Krankenhäusern ist auf 4 925 gestiegen.

Besonders die Metropolen Paris und Marseille gelten als Viruszonen. In Marseille haben sich offenbar auch mehrere Fußballprofis angesteckt. Deshalb war nicht klar, ob die Ligue 1 wie geplant am Freitag mit dem Spiel Marseille gegen St. Etienne beginnen kann.

Weniger Neuinfizierte innerhalb von 24 Stunden in Italien

In Italien lag die Zahl der Neuansteckungen am Montagabend bei 320. Am Sonntag registrierten die Behörden 479 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden. Samstag hatte der Wert noch höher gelegen, nämlich bei 629. Offiziell zählt das Mittelmeerland fast 254 000 Ansteckungen. Fast 35 400 Menschen sind in dem Land offiziell seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar mit oder an Corona gestorben.