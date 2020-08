Spanien: Frau stirbt am West-Nil-Fieber

In Spanien ist eine 85 Jahre alte Frau am West-Nil-Fieber gestorben. Die Frau war zuvor mehrere Tage in einem Krankenhaus in Sevilla behandelt worden. Sie ist bereits das zweite Todesopfer der Krankheit innerhalb der vergangen Tage. Zuvor hatte ein 77 Jahre alter Mann die Infektion nicht überlebt. In der Region La Puebla del Río, südlich von Sevilla, hatte es in der vergangenen Woche einen Ausbruch des West-Nil-Fiebers gegeben. Die Krankheit verläuft normalerweise ohne Komplikationen, außer bei Menschen mit Vorerkrankungen. Die Behörden riefen die Menschen in der Gegend auf, sich vor Mückenstichen zu schützen. Die Insekten gelten als Hauptüberträger des West-Nil-Virus.