Welcome Back: Auch das Metropolitan Museum New York ist wieder auf

In New York öffnen weitere Museen nach monatelanger Schließung wieder ihre Türen für Besucher. Nach dem Museum of Modern Arts (MoMA) hat am Wochenende auch das Metropolitan Museum wieder auf gemacht. Die Kunstsammlungen hatten wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Für die Wiedereröffnung hatte die Stadt New York mehrere Auflagen erlassen. Es ist höchstens ein Viertel der sonst erlaubten Besucherinnen und Besucher zugelassen. Diese müssen sich anmelden, bekommen ein Zeitfenster zugewiesen und dürfen in den Ausstellungsräumen nur mit Maske auf vorgeschrieben Laufwegen gehen. Wegen der fünf Monate ohne Besucher rechnet alleine das Metropolitan Museum mit einem Umsatzverlust von 150 Millionen US-Dollar in diesem Jahr.