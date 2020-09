no comment

Das Pariser Rathaus hat zum Ende der Feriensaison mobile Covid-19-Teststandorte in der ganzen Stadt installiert, um die Testkapazität in der französischen Hauptstadt zu erhöhen. Während in Paris Analyselabors belagert werden, wurden auf dem Platz vor dem Rathaus und vor Bezirksrathäusern Zelte aufgestellt, um täglich ohne Anmeldung fast 1.500 Tests durchzuführen. Diese kostenlosen Tests sind "für diejenigen gedacht, die glauben, einem Risiko ausgesetzt zu sein, aber keine Symptome haben", hieß es im Rathaus.

su mit afp