Schnee gibt es in Saudi-Arabien nicht, aber auch die Sandberge in der Wüste lassen sich in ähnlicher Weise für Rutschpartien nutzen. Statt Mütze und Handschuh ist hier eher ein Sonnenhut ein notwendiges Kleidungsstück. Der Nachteil des Rutschspaß': Der Aufstieg auf die Sandberge dauert seine Zeit, die Rutschpartie dann nur wenige Sekunden.