Die Bilder der Woche zeigen Menschen in verschiedenen Ländern zu Erde, Wasser und Luft.

Saudi-Arabien

In Saudi-Arabien sausen Jung und Alt den heißen Sand hinunter. Sie nutzen die Sandberge als Skipiste. Der Rutschspaß mit vorherigem Aufstieg kann aber eine schweißtreibende Angelegenheit sein.

Indien, Mumbai

In Indien sind Gläubige Hindus diese Woche zusammen mit geschmückten Figuren und Blumenblüten ins Wasser gegangen. Hindus haben Ganesh Chaturthi gefeiert, dabei wird der Gott Ganesha geehrt. Die Festlichkeiten in Mumbai sind dabei besonders prachtvoll. Dabei galten dieses Jahr wegen Corona besondere Sicherheitsmaßnahmen.

Taiwan, Hsinchu

In Taiwan ging es für ein Kleinkind unerwartet in die Luft. Das 3-jährige Mädchen wurde zum Glück nur leicht verletzt. Bei einem Drachenfest in der Stadt Hsinchu hatte sich das Kind in einem Drachenschwanz verfangen und ist 10 Meter weit durch die Luft geflogen.