Fahndung nach Pferderipper: Verdächtiger im Elsaß gefasst

Das Rätsel um die verstümmelten Pferde in Frankreich ist womöglich teilweise gelöst. Laut Medienberichten ist an diesem Montag im an Deutschland grenzenden Département Haut-Rhin ein Verdächtiger von der Gendarmerie verhaftet und in Gewahrsam genommen worden.

Der Mann steht unter Verdacht, Ende August südlich von Paris ein Pferd und zwei Ponys misshandelt zu haben.

Ein Phantombild von einem der beiden Angreifer, die auch den Pferdebesitzer attackiert hatten, war in Umlauf gebracht worden. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus.

Der Besitzer der Ranch und sein Hund wurden während des Kampfes verletzt. Der nun Festgenommene sei deutschen Behörden wegen Tiermissbrauchs bekannt, berichtete Franceinfo.

Übergriffe auch in Deutschland

Erst am Wochenende gab es neue Fälle in Frankreich. Im Burgund wurde ein Pferd offenbar von zwei Tätern auf einer Weide verletzt. Im Département Cantal im Zentralmassiv wurde eine wurde eine offensichtlich durch Menschenhand verstümmelte Stute tot aufgefunden.

Auch in Deutschland meldeten Pferbesitzer Übergriffe gegen Tiere. So wurden etwa in der Rhein-Neckar-Region mehrere Stuten und Ponys teil schwer verletzt. Ein Vierbeiner musste eingeschläfert werden.