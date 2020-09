Kommt die Covid-19-Explosion? Die Zahlen aus Spanien und Frankreich

In Spanien und in Frankreich steigt die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter dramatisch an. Der französische Gesundheitsminister hatte schon in der vergangenen Woche ein "exponentiellen" Anstieg der bestätigten Fälle eingestanden. An diesem Montag wurden in Frankreich 4.203 bestätigte Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet, am Sonntag waren es etwa 7.000, Freitag und Samstag um die 8.500. Zwischen Sonntag und Montag gab es auch 25 weitere Todesfälle durch oder mit Covid-19.

In den Krankenhäusern von Marseille ist die Lage wegen der vielen Covid-19-PatientInnen laut Medien bereits "angespannt". 65 der 70 Intensivbetten des Département Bouches-du-Rhônes sind derzeit belegt.

Auch das Gesundheitspersonal in Paris verzeichnet wieder mehr Erkrankte und versucht sich auf einen Anstieg der Coronavirus-PatientInnen vorzubereiten.

Derzeit werden 4.907 Covid-19-PatientInnen in französichen Krankenhäusern behandelt - davon 537 auf Intensivstationen.

Einige der neuen Hotspots in Frankreich werden auf Touristen zurückgeführt. Neben der Haupstadtregion und der Mittelmeerküste sind Lyon, Bodeaux und jetzt auch Dijon und die Normandie besonders betroffen.

Rasant steigende Zahlen in Spaniens zweiter Welle

Noch schlimmer als in Frankreich ist die Lage in Spanien. Die Inzidenz pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen liegt bei 230 Fällen - das RKI in Deutschland spricht ab der Rate von 50 von einem Risikogebiet. Nach Angaben des Europäischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention (ECDC) ist die spanische Rate in Westeuropa mit Abstand die höchste und derzeit doppelt so hoch praktisch wie in Frankreich.

In Spanien wurde am Wochenende der symbolische Wert von 500.000 bestätigten Coronavirus-Infektionen seit Beginn der Pandemie überschritten.

Besonders beunruhigend bleibt die Lage in der Hauptstadt Madrid. Die Regionalregierung der Haupstadt hat in der vergangenen Woche Treffen von mehr als 10 Personen untersagt. Gleichzeitig sind viele der seit März geschlossenen Schulen jetzt wieder geöffnet.

Die Behörden räumen ein, dass sich der Anstieg der Neuinfektionen rasant vermehrt hat. Von den schlechtesten Zahlen der zweiten Welle ist die Rede.

Aber in Asturien, auf den kanarischen Inseln und in Murcia sollten die Schulen nicht vor dem 21. September aufmachen.

Málaga: Proteste gegen unzureichende Corona-Maßnahmen an Schulen

In Spanien sind auch wieder Alten- und Pflegeheime von der Pandemie betroffen - so gab es einen neuen Ausbruch in La Rioja.