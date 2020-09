Außer Kontrolle? Immer höhere Covid-19-Zahlen in Frankreich

Noch nie zuvor sind in Frankreich an einem Tag so viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. An diesem Freitag waren es 13.215 neue bestätigte Fälle. 49 Personen sind gleichzeitig an oder mit Covid-19 gestorben.

In dem Land werden mittlerweile etwa eine Millionen Menschen pro Woche getestet. In den Städten stehen lange Schlange vor allem von jungen Leute vor den Laboren. Vielerorts müssen lange Wartezeiten in Kauf genommen werden. Die PCR-Tests sind im Prinzip kostenlos.

In Lyon und Nizza soll es striktere Regeln geben. In beiden Städten lag die Inzidenz pro 100.000 Einwohnern zuletzt besonders hoch - in Lyon bei fast 200.

Die Regierung musste in den vergangenen Tagen eingestehen, dass nicht genug Französinnen und Franzosen die App "Stop Covid" nutzen, als dass diese einen entscheidenden Vorteil im Kampf gegen die Pandemie erzielen konnte.