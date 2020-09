10 der schönsten Bilder vom ersten Schnee

Der Sommer 2020 war lang und in vielen Teilen Europas viel zu trocken. Jetzt sind die für September ungewöhnlich hohen Temperturen vielerorts wohl für dieses Jahr zu Ende. Es ist kalt geworden, vielerorts regnet es - und in den Alpen hat es geschneit.

Am Osterfelderkopf bei Garmisch-Partenkirchen blieb der erste Schnee der Saison zur Freude der Touristen liegen.

In Davos in der Schweiz waren bereits am Freitag mehr als 25 Zentimeter Neuschnee gefallen. Viele Straßen in den Bergen waren schneebedeckt und mehrere Pässe mussen gesperrt werden - darunter der Große Sankt Bernhard (2469 m), wo es am vergangenen Wochenende noch 18 Grad warm war.

In Österreich reichte der Schnee an diesem Samstag bis in viele Täler. In Warth am Arlberg lag der Schnee in 1487 Metern 25 Zentimeter hoch. Am Feuerkogel im Salzkammergut auf 1618 Metern waren es gar 30 Zentimeter.

Schnee auf 1000 Metern oder tiefer Ende September habe es zuletzt 2011 gegeben, sagte ein Klimatologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Viele Gegenden, in denen es jetzt geschneit hat, gehören zu den Corona-Risikogebieten, für die die deutsche Regierung eine Reisewarnung ausgesprochen hat.

Hier sind einige der schönsten Bilder vom ersten Schnee.

Auf der Weide bei Kals in Österreich JOHANN GRODER/AFP

Kühe im Schnee in Kals in Österreich JOHANN GRODER/AFP

Lamas im Schnee im Berner Oberland FABRICE COFFRINI/AFP or licensors

Am Osterfelderkopf bei Garmisch-Partenkirchen Angelika Warmuth/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Am Moleson in Gruyère in der Schweiz LAURENT GILLIERON/AP

Im Kiental im Berner Oberland FABRICE COFFRINI/AFP or licensors

Am Großglockner JOHANN GRODER/AFP

In Nösslach bei Innsbruck Matthias Schrader/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Eher ungemütlich auf der Autobahn bei Innsbruck Matthias Schrader/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Om Oberjoch in Bad Hindelang Karl-Josef Hildenbrand/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

