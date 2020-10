EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen muss in Corona-Quarantäne

Nun muss auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Corona-Quarantäne. Bei einem Termin am vergangenen Dienstag war sie in Kontakt mit einer Person, die am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Das schrieb von der Leyen auf Twitter.

Sie werde sich an die geltenden Regeln halten und in Selbstisolation gehen, so ihre Ankündigung. Zwar habe sie erst in der vergangenen Woche einen Corona-Test gemacht, werde sich aber nun erneut testen.

Am Wochenende hatten zahlreiche EU-Staats- und Regierungschefs am EU-Gipfel teilgenommen, darunter auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.