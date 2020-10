Brüssel: Cafés und Restaurants müssen schließen

In Brüssel müssen Cafés und Bars ab Donnerstagmorgen geschlossen bleiben. Das gaben die Behörden in der belgischen Hauptstadt mit Verweis auf die rasch steigenden Fallzahlen in der Corona-Pandemie bekannt.

Die Maßnahme ist zunächst auf einen Monat begrenzt. Zudem wird auch das Trinken von Alkohol im gesamten Brüsseler Raum untersagt. Restaurants können offen bleiben.

Bereits am Dienstag waren die Corona-Regeln für das gesamte Land verschärft worden. So sollen die Bürger von Freitag an pro Monat nur noch mit drei Personen außerhalb der Familie engen Kontakt pflegen. Im Café dürfen nur noch vier Leute zusammensitzen. Um 23.00 Uhr ist Sperrstunde. Arbeit von zuhause aus wird dringend empfohlen.

Aufgrund der Infektionszahlen gilt für ganz Belgien derzeit eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Am höchsten sind die Zahlen in Brüssel. Hier liegt die sogenannte 14-Tage-Inzidenz - also die Anzahl an Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen zwei Wochen - höher als 500. In ganz Belgien beträgt sie 245.