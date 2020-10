Covid19 in der Schweiz: Lage instabil - mehr als 1.000 Neuinfektionen

Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit meldet an diesem Mittwoch 1.077 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden. Die Positivrate der Coronavirus-Tests liegt bei 7,1 Prozent.

Experten warnen vor dem "Holland-Szenario" in der Schweiz, denn in den Niederlanden waren die Coronavirus-Zahlen plötzlich rapide gestiegen. Der ehemalige Leiter der Schweizer Corona-Taskforce Matthias Egger sprach sich in BLICK für eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen sowie am Arbeitsplatz in allen Kantonen aus.

Nach dem Kanton Zug führt jetzt auch Bern ab Montag eine Maskenpflicht ein. Regierungsrat Schnegg hat eine entsprechende Verordnung in Kraft gesetzt. Zudem gilt in Bars, Clubs und Restaurants in Bern eine Sitzpflicht und die Besucherzahl wird für Bars, Clubs, Diskotheken und Tanzlokale auf 300 gleichzeitig anwesende Gäste beschränkt.

Gesundheitsminister Alain Berset hatte am Dienstag vor einem zu laxen Umgang mit den Coronaregeln gewarnt. An der aktuellen Quarantänezeit von 10 Tagen will der Gesundheitsminister festhalten, da sich diese bewährt habe.