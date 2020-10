Covid-19-Alarmstufe jetzt auch in Lyon, Lille und Grenoble

In Frankreich gilt eine erhöhte Alarmstufe jetzt in weiteren Städten - dazu zählen Lyon, Lille, Grenoble und Saint-Etienne. Das hat Gesundheitsminister Olivier Véran an diesem Donnerstagabend angekündigt. Die Maßnahme tritt an diesem Samstag in Kraft. In all diesen Regionen lag die Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche bei etwa 250.

Maskenpflicht in der Stadt besteht in und um Lyon bereits - auch im Freien. Etwa 29 - 31 Prozent der Betten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser von Lyon waren an diesem Donnerstag mit Covid-19-PatientInnen belegt. Der grüne Bürgermeister der Stadt hatte sich zuvor gegen eine weitere Verschärfung der Corona-Regeln ausgesprochen.

In Paris und Marseille mussten Bars und Cafés schon in den vergangenen Tagen schließen. Frankreichs Regierung setzt auf regionale Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Am Mittwochabend war der Höchstwert von fast 19.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bekannt gegeben worden.