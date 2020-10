Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen erhält in diesem Jahr den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen den Hunger weltweit zu bekämpfen. In der Erklärung von Berit Reiss-Andersen vom Nobel-Komitee hieß es, dass das Welternährungsprogramm einen enormen Beitrag zur Verbesserung der Friedensbedingungen in Konfliktregionen leiste. Es sei eine "treibende Kraft" gegen das Bestreben, Hunger als Kriegs- und Konfliktwaffe einzusetzen.

Im vergangenen Jahr hatte Abiy Ahmed, äthiopischer Ministerpräsident, für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem Nachbarland Eritrea die renommierte Auszeichnung erhalten.

318 Kandidaten waren für den Friedensnobelpreis nominiert. Dabei sind auch 107 Organisation. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes hat den Friedensnobelpreis bereits dreimal erhalten, 1917, 1944 für seine humanitäre Arbeit während der beiden Weltkriege und 1963 gemeinsam mit der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften zum 100-jährigen Bestehen der Organisation.

In diesem Jahr bekommt der Preisträger zehn Millionen schwedische Kronen (rund 950.000 Euro).

Die Friedensnobelpreisträger werden in Oslo verkündet. Unter normalen Umständen wird er am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, überreicht. In welchem Rahmen in diesem Jahr die Preisverleihung stattfindet, ist noch unklar.

Bekannte PreisträgerInnen sind Malala Yousafzai (2014), die sich für ein Recht auf Bildung, besonders für Mädchen stark macht und Nelson Mandela (1993), ehemaliger Präsident von Südafrika. Der Friedensnobelpreis wird seit 1901 vergeben.

Am Montag hatten Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Großbritannien) und Charles M. Rice (USA) den Nobelpreis für Medizin für ihre Erforschung des Hepatitis-C-Virus erhalten.

Den Physik-Nobelpreis erhielt zur einen Hälfte der Brite Roger Penrose, zur anderen Hälfte an den deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching und die US-Forscherin Andrea Ghez. Sie erhielten die Auszeichnung für ihre Forschung zu Schwarzen Löchern.

Die Französin Emmanuelle Charpentier und die US-Amerikanerin Jennifer Doudna hatten den Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung der Genschere Crispr-Cas9 bekommen.

Am gestrigen Donnerstag erhielt die gebürtige New Yorker Dichterin Louise Glück den Literatur-Nobelpreis.