Covid-19: Keine Entwarnung in Frankreich, Sorge in Italien

In Frankreich sind am Sonntagabend 16.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das sind deutlich weniger positive Testergebnisse als am Vortag - doch die Wochenendzahlen sind mit Vorsicht zu behandeln. Aus Paris heißt es, die langen Wartezeiten für die Tests seien jetzt etwas kürzer.

Die Zahl der schwer an Covid-19 erkrankten Patienten ist um Vergleich zur Vorwoche um 10 Prozent gestiegen.

Ab Dienstag gilt die Alarmstufe auch für die Städte Toulouse und Montpellier. Seit Samstag ist diese in Lyon, Lille, Grenoble und St. Etienne in Kraft, schon zuvor war sie in Paris, Marseille und Aix-en-Provence eingeführt worden. In all diesen Städten sind Bars und Cafés geschlossen, Restaurants dagegen dürfen bis um 22 Uhr öffnen - und auch Cafés anbieten.

Zahl der Neuinfektionen in Italien steigt weiter

Weiter steigend ist die Zahl der Neuinfektionen in Italien. An diesem Sonntag wurden 5.456 positivie Tests bekannt gegeben und 26 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Gesundheitsminister Roberto Speranza fordert ein härteres Durchgreifen gegen private Feiern und die italienischen Behörden haben die Quarantänezeit von 14 auf 10 Tage herabgesetzt.

Zweiter Lockdown in Großbritannien nicht ausgeschlossen

In Großbritannien schließen Experten einen zweiten landesweiten Lockdown nicht mehr aus. An diesem Sonntag wurden 12.872 Neuinfektionen verzeichnet.

Premier Boris Johnson wollte nach einem Treffen mit seinem Krisenstab weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ankündigen.