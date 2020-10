Tom Cruise bei den Dreharbeiten zum neuen Mission: Impossible-Streifen

no comment

Schauspieler Tom Cruise konnte an diesem Montag in den Straßen von Rom dabei beobachtet werden, wie er einige Action-Szenen zum neuesten Teil der Mission: Impossible-Reihe drehte. Gefilmt wurde eine Verfolgungsjagd mit Autos und Motorrädern. Es handelt sich bereits um den siebten Film der Reihe. Regisseur ist Christopher McQuarrie. Der Streifen soll im November kommenden Jahres in die Kinos kommen.