"Schwierige Entscheidung": Schärfere Corona-Maßnahmen in Tschechien

An diesem Mittwoch treten in Tschechien schärfere Corona-Maßnahmen in Kraft. So gilt Maskenpflicht nicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln sondern schon an den Haltestellen. Versammlungen von mehr als sechs Menschen sind verboten.

Restaurants, Bars und Clubs müssen vorerst schließen, dasselbe gilt für Theater, Kinos, Zoos und Museen. Alkoholtrinken im Freien ist untersagt, und für Schüler gibt es bis Anfang November nur Fernunterricht. Geschäfte bleiben allerdings offen.

Man habe nur einen Versuch, die Krise in den Griff zu bekommen, so Regierungschef Andrej Babiš, und der müsse Erfolg haben.

"Die Entscheidung war schwierig, aber ich glaube, wir haben eine klare Vision, wie wir zur Normalität zurückkehren. Wir haben Erfahrung, einen klaren Plan, und jetzt besteht unsere Priorität darin, dass unsere Krankenhäuser mit der wachsenden Zahl an Patienten zurechtkommen."

In Tschechien steigen die Corona-Neuinfektionen stark an. Im Schnitt steckten sich derzeit nach Angaben der EU-Agentur ECDC binnen 14 Tagen mehr als 520 Menschen je 100 000 Einwohner an – der höchste Wert innerhalb der EU. Seit Pandemie-Beginn sind mehr als 1000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.