Die Coronavirus-Pandemie und zusätzlich eine größere Grippewelle: Das könnte das Gesundheitswesen in europäischen Ländern ins Wanken bringen, warnen Behörden und die Medizin.

In Frankreich sind in den Wintermonaten regelmäßig zwischen zwei und sechs Millionen Menschen von einer Grippeerkrankung betroffen.

„Sich gegen die Grippe zu impfen, ermöglicht, die Symptome der Grippe und von Covid-19 nicht miteinander zu verwechseln. Das hilft den Ärzten und allen - auch mir. Damit fühle ich mich unverwundbar, was eigentlich blödsinnig ist“, so eine Frau.

Eine Apothekerin erläutert: „Im vergangenen Jahr haben wir in unserer Apotheke 92 Menschen geimpft. An diesem Morgen sind es schon zehn."

Spahn: 26 Millionen Impfdosen gegen die Grippe

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn rief die Bevölkerung und vor allem Risikogruppen wie Menschen ab 60 sowie chronisch Kranke und medizinisches Personal auf, sich impfen zu lassen. „Bestellt erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik hat der Bund zusätzlich Grippeimpfstoffe besorgt, bestellt und damit auch vorgesorgt, dass ausreichend zur Verfügung stehen, nämlich insgesamt 26 Millionen Dosen. So viele Impfdosen standen noch nie zuvor in Deutschland für die Grippeimpfung zur Verfügung“, so Spahn.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erfolgt die Übertragung der Grippe insbesondere durch eine Tröpfcheninfektion. Die Zahl der Grippetoten in Deutschland schwankt stark: Zwischen mehreren Hundert bis zu mehr als 20 000 pro Jahr.

Deutschland: Spitzen der Landesregierungen beraten sich mit Merkel

Weiterführende Maskenpflicht, Sperrstunden in der Gastronomie und Teilnehmerbegrenzungen bei Veranstaltungen und Familienfeiern - so will Deutschland den zuletzt stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen begegnen und zwar bereits einem 7-Tage-Inzidenzwert von 35. Bislang galt hier der Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Region. Eine entsprechende Vorlage diskutiert die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder, erstmals wieder in Person und nicht per Video-Schalte.

Bestandteile des Plans der Bundesregierung waren bereits am Morgen bekannt gemacht worden: "In diesen Tagen entscheidet sich die Frage, ob wir in Deutschland die Kraft haben, den Anstieg der Infektionszahlen wieder zu stoppen", heißt es in der Vorlage. "Wir haben es nun in der Hand, das Infektionsgeschehen in Deutschland positiv zu beeinflussen. Dies setzt aber große Entschlossenheit und den Willen der Gesellschaft als Ganzes voraus."

Und weiter: "Die Staaten, denen es gelingt, die Infektionskontrolle zu erhalten, werden wirtschaftlich und sozial besser durch die Krise kommen und damit auch eine erheblich bessere Ausgangslage nach der Krise haben."

Branchen, die besonders von der Corona-Pandemie betroffen sind, könnten möglicherweise zusätzlich unterstützt werden. Das gilt für Unternehmen, deren Geschäftsbetrieb wegen der neuen Regeln erheblich eingeschränkt wird. Deshalb sehe der Bund vor "Hilfsmaßnahmen für Unternehmen zu verlängern und die Konditionen für die hauptbetroffenen Wirtschaftsbereiche zu verbessern".

In Bezug auf das umstrittene "Beherbergungsverbot" gibt es keine Neuerungen. Den Bürgern wird nahegelegt, von nicht erforderlichen Reisen aus Risikogebieten abzusehen.

Das Robert-Koch-Institut hatte an diesem Mittwoch 5132 Neuinfektionen gemeldet, ein neuer Höchststand seit Mitte April.