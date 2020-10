Ein Selbstverteidigungskurs für Frauen ist auch in Coronazeiten für viele extrem wichtig. Deshalb geht die Initiative einer Frau für Opfer von Gewalt in Straßburg auch in diesen Tagen weiter.

Die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin Yvette Palatino hat ihren Verein schon 2013 gegründet.

Die Nachfrage nach ihren Kursen ist seit Beginn der Pandemie noch gestiegen - für die Kurse mit Munschutz und Handschuhen.

Wenn die Kamera angeht, nimmt Tom Cruise die Maske ab - beim Dreh in Rom für die siebte Folge von MISSION IMPOSSIBLE.

Die Filmarbeiten finden direkt vor dem Kolosseum statt und werden von vielen Tom-Cruise-Fans begeistern beobachtet. Bei dem Streifen Regie führt Christopher McQuarrie.

Den weltweit ersten Tauchgang unter Tage in einem Salzbergwerk haben Constantin Popovici und Rhiannan Iffland in Cluj in Rumänien durchgeführt. Das Duo tauchte als erstes 120 Meter unter der Erde in der Salina Turda, einem der ältesten Salzbergwerke der Welt, in einen darunter liegenden salzigen See.

Der Lokalmatador Popovici ist Jungstar im Klippenspringen - Iffland ist Rekordmeister im Red Bull Cliff Diving.