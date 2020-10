Hilferuf aus Iran: Hunderte warten auf Termin bei Deutscher Botschaft

View this post on Instagram

#germany30 This week, we were happy to welcome the winners 🏆 of our quiz on the occasion of the #GermanUnityDay 🇩🇪 at our Embassy garden! Apart from bags filled with German souvenirs, we also had a special surprise for the lucky winners... German Brezeln! 🥨🥨🥨 We hope you liked the German taste- nush-e-jaan! Because of the very large number of participants, we decided to draw 10 instead of 5 winners- in this picture you can see the #tehrani winners- the other prizes will be sent all over Iran to winners from #Shiraz, #Ahvaz and #Bushehr. And there was another special guest who sneaked in the picture to have a taste of the Brezel: one of our friendly Embassy cats 🐈! در این هفته ما افتخار داشتيم كه ميزبان برندگان مسابقه خود به مناسبت #روز اتحاد_آلمان در باغ سفارت آلمان باشيم. به غیر از کیسه های پر از سوغاتی آلمان، یک سورپرایز ویژه هم برای برندگان خوش شانس خود داشتیم: برتسل آلمانی! امیدواریم از طعم آلمانی آن خوشتان آمده باشد. نوش جان! به دلیل تعداد بسیار زیاد شرکت کنندگان، تصمیم گرفتیم به جای 5 برنده 10 نفر را به قيد قرعه انتخاب کنیم. در این عكس برندگان تهرانی را مشاهده می کنید. جوایز دیگر به سراسر ایران برای برندگان شیرازی، اهوازی و بوشهری ارسال خواهد شد. ما همچنين مهمان ويژه ای داشتيم كه يواشكی در عكس حاضر شد تا مزه برتسل را امتحان كند! يكی از گربه هاي دوست داشتنی سفارت آلمان!