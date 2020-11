Kopf-an-Kopf-Rennen bei den US-Wahlen: Trump erklärt sich zum Sieger

Das Wichtigste in Kürze:

in den sogenannten "Swing States" liefern sich die Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Donald Trump hat in den Bundesstaaten Florida, Ohio und Iowa gewinnen können. Er schneidet damit besser ab als erwartet.

In einer Rede im Weißen Haus erklärte sich Donald Trump schon zum Sieger. Rechtlich ist diese Äußerung allerdings unerheblich.

Er sprach zudem von einem "Wahlbetrug". Diesen wolle man vor dem Obersten Gericht anfechten, falls man die Wahlen nicht gewinnen könne.

Bisherige Auszählungsergebnisse: Biden hat derzeit 238 Stimmen der Wahlleute sicher, Trump liegt bei 213. Für das Präsidentenamt sind 270 Stimmen nötig

In diesem Jahr lag die Zahl der vorzeitigen Stimmabgaben bei 102 Millionen - ein Rekordwert

Es ist ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden in vielen Swing States, den besonders umkämpften US-Bundesstaaten.

"Wir waren dabei, diese Wahl zu gewinnen. Offen gesagt haben wir diese Wahl gewonnen", erklärte Trump. Georgia hätte man sicher, so der US-Präsident, zudem werde man auch Pennsylvania "mit großem Vorsprung" gewinnen. Das gleiche gelte für Michigan.

Er sprach zudem von einem "Wahlbetrug". Diesen wolle man vor dem Obersten Gericht anfechten, falls man die Wahlen nicht gewinnen könne. Schon vorher hatte er in einem Tweet behauptet, "sie [die Demokraten] versuchen, uns die Wahl zu stehlen". Die Nachricht wurde vom Kurznachrichtendienst Twitter als "irreführend" markiert.

In Ohio und in Florida schien der Ausgang lange sehr knapp. Laut mehrerer Quellen hat Donald Trump die Stimmen der 29 Wahlleute in Florida gewonnen. Auch in North Carolina und Georgia scheinen an Trump zu gehen. In Pennsylvania, anders als von Trump behauptet, sind 64 Prozent der Stimmen ausgezählt. Dort liegt Trump mit derzeit 56 Prozent vorn.

In Kalifornien und generell an der Westküste konnte sich - wie erwartet - Joe Biden durchsetzen. Der Demokrat gewann auch Swing State Arizona.

Nach bisherigen Auszählungsergebnissen hat Biden derzeit 238 Stimmen der Wahlleute sicher, Trump liegt bei 213. Für das Präsidentenamt sind 270 Stimmen der Wahlleute aus den einzelnen US-Bundsestaaten nötig.

01:13 Willkommen in unserem Liveticker zu den US-Wahlen. 12:48 In Michigan scheint der Vorsprung für Donald Trump zu schrumpfen. Er hat jüngsten Zahlen zufolge gerade mal noch 64.500 Stimmen Vorsprung.

CNN berichtet, dass Trump 49,8 Prozent der Stimmen hat und Joe Biden 48,5 Prozent. Michigan 2020 presidential election results See 2020 presidential election results for Michigan. 11:39 Sloweniens Ministerpräsident Janez Janša gratulierte Donald Trump - trotz ausstehender Ergebnisse - zu einem Wahlsieg. 11:32 Von Seiten der Demokraten gab es empörte Reaktionen auf Trumps Rede. Bidens Wahlkampfmanager bezeichnete die Rede Trumps als "empörend, beispiellos und falsch". Biden campaign manager calls Trump speech "outrageous, unprecedented, and incorrect" Joe Biden's campaign manager Jen O’Malley Dillon issued a strongly worded statement following President Trump's White House speech, calling it "outrageous, unprecedented, and incorrect." 11:03 Auch in Deutschland schauen viele Politiker in Sorge über den Atlantik. Im Interview mit dem ZDF-Morgenmagazin erklärte die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, dass "Demokratie Geduld brauche". Zuvor hatte sich schon die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)besorgt über den bisher unklaren Ausgang der US-Präsidentschaftswahl geäußert. Die "Schlacht um die Legitimität des Ergebnisses" habe schon begonnen, so AKK. "Das ist eine sehr explosive Situation." 10:56 Mit Spannung wird auf den Ausgang der Wahlen in Wisconsin gewartet Der politische Analyst Ryan Matsumoto spricht von einem knappen Vorsprung für Biden: 10:03 Im US-Bundesstaat Maine liegt nach Angaben von AP Joe Biden vorn. Er gewann mindestens drei der vier Wahlleute, nur im 2. Distrikt ist noch nicht klar, ob Biden gewinnt. 08:58 Im US-Kongress, der zeitgleich gewählt wird, erhalten die Demokraten eine knappe Mehrheit. Vier demokratischen Kandidatinnen, die schon 2016 für ins Abgeordnetenhaus gewählt wurden, haben es auch in diesem Jahr wieder geschafft. 07:54 "Wir sind GROSS im Rennen, aber sie versuchen, die Wahl zu STEHLEN. Das werden wir niemals zulassen. Nach Schließung der Wahllokale können keine Stimmen mehr abgegeben werden!" schreibt US-Präsident Donald Trump in seinem jüngsten Tweet, der bereits von der Plattform mit folgendem Hinweis versehen wurde: "Einige Inhalte sind umstritten und können Fehlinformationen über die Wahl (oder andere zivilgesellschaftliche Prozesse) enthalten". 07:09 Joe Biden postet seine Rede.

In seinem Wohnort Wilmington in Delaware hielt Joe Biden eine kurze Rede vor seinen Anhängern, bevor das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vollständig vorlag. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber erklärte: "Wir werden das hier gewinnen."

Joe Biden mit seiner Frau Jill Paul Sancya/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Die anderen wichtigen Swing States sind Florida (geht an Trump), Arizona (geht an Biden), Michigan (Trump liegt vorn), Wisconsin (Trump liegt vorn) und North Carolina (Trump liegt vorn).

Diese Bundesstaaten fallen nicht traditionsgemäß an die Republikaner oder die Demokraten.

Nach dem Prinzip "The Winner Takes It All" gehen alle Stimmen aus einem Bundesstaat am Ende an einen der beiden Kandidaten - allerdings über die Wahlleute. Jedem US-Bundesstaat steht eine bestimmt Anzahl an VertreterInnen im "electoral college" zu, das dann den US-Präsidenten wählt.

Die Swing States sind Bundesstaaten, die nicht traditionsgemäß an die Republikaner oder die Demokraten gehen.

Wer 270 Stimmen der Wahlleute im Wahlgremium auf sich vereint, wird Präsident der USA.

Demokraten können Kongressmehrheit verteidigen

Es geht bei diesen Wahlen auch um die Mehrheit in den beiden Kongresskammern, die ebenfalls für die politische Zukunft der USA entscheidend sind. Die Demokraten konnten ihre Mehrheit im Kongress verteidigen.

Im US-Senat wird ein Drittel der Sitze neu vergeben.

