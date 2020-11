Noch immer liegen nicht aus allen US-Bundesstaaten die Wahlergebnisse vor, aber Joe Biden steht kurz vor dem Wahlsieg.

Donald Trump hat angekündigt, dass er nicht nur das Ergebnis in Wisconsin, sondern auch in Michigan, Georgia und Pennsylvania anfechten will.

In den sogenannten "Swing States" liefern sich die Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Donald Trump hat in den Bundesstaaten Florida, Ohio und Iowa gewinnen können. Biden gewinnt im Swing State Wisconsin.

In einer Rede im Weißen Haus erklärte sich Donald Trump schon am Wahlabend zum Sieger.

Er sprach zudem von einem "Wahlbetrug". Diesen wolle man vor dem Obersten Gericht anfechten, falls man die Wahlen nicht gewinnen könne.

Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat mindestens 270 Wahlleute.

In diesem Jahr lag die Zahl der vorzeitigen Stimmabgaben bei 102 Millionen - ein Rekordwert

In den USA dauert die Auszählung der Stimmen nach der Präsidentschaftswahl an. Der demokratische Kandidat Joe Biden konnte seinen Vorsprung immer weiter vergrößern.

Doch Amtsinhaber Donald Trump kündigte an, Ergebnisse und Auszählungen anzufechten. Sein Team will gegen die Auszählungen in Pennsylvania, Michigan und Georgia vorgehen und forderte zudem eine Neuauszählung in Wisconsin.

Biden sagte in einer Ansprache in seiner Wahlkampfzentrale in Delaware, er gehe davon aus, dass er gewinnen werde. "Ich mache Wahlkampf als Demokrat, aber ich werde als amerikanischer Präsident regieren. Ich werde genauso hart für diejenigen arbeiten, die für mich gestimmt haben, als auch für die, die mich nicht gewählt haben. Jede Stimme muss gezählt werden. Niemand wird uns die Demokratie wegnehmen, heute nicht und niemals. Wir, das Volk, werden uns nicht mundtot machen lassen, nicht bedrohen lassen, nicht aufgeben. Freunde, ich bin sicher, dass wir siegen werden."

Sie würden hart daran arbeiten, 500.000 Stimmen Vorsprung in Pennsylvania, Michigan und anderen Staaten verschwinden zu lassen, so Trump auf Twitter. Sein Anwalt Rudy Giuliani schrieb, er sei auf dem Weg nach Philadelphia in Pennsylvania, um Fälschungen durch Demokraten zu verhindern.

Das Wahlkampfteam des demokratischen Kandidaten Joe Biden sammelt im Internet Geld für den erwarteten Rechtsstreit um den Ausgang der Präsidentschaftswahl.

Von unabhängigen Stellen gibt es bisher keine Berichte über Wahlfälschungen. Für Trump wird ein Sieg sehr unwahrschinlich, wenn er nicht auch in einem der genannten Staaten gewinnt.

In einer Rede im Weißen Haus erklärte sich Donald Trump Mittwochmorgen schon zum Sieger. Rechtlich ist diese Äußerung allerdings unerheblich.

"Wir waren dabei, diese Wahl zu gewinnen. Offen gesagt haben wir diese Wahl gewonnen", erklärte Trump. Georgia hätte man sicher, so der US-Präsident, zudem werde man auch Pennsylvania "mit großem Vorsprung" gewinnen. Das gleiche gelte für Michigan.

Er sprach zudem von einem "Wahlbetrug". Diesen wolle man vor dem Obersten Gericht anfechten, falls man die Wahlen nicht gewinnen könne. Schon vorher hatte er in einem Tweet behauptet, "sie [die Demokraten] versuchen, uns die Wahl zu stehlen". Die Nachricht wurde vom Kurznachrichtendienst Twitter als "irreführend" markiert.

Donald Trump die Stimmen der 29 Wahlleute in Florida gewonnen. Auch in North Carolina und Georgia scheinen die Wahlleute an Trump zu gehen. In Pennsylvania lag lange kein Ergebnis vor.

In Kalifornien und generell an der Westküste konnte sich - wie erwartet - Joe Biden durchsetzen. Der Demokrat gewann auch Swing State den Swing State Arizona.

Für das Präsidentenamt sind 270 Stimmen der Wahlleute aus den einzelnen US-Bundsestaaten nötig.

14:37 Willkommen in unserem Liveticker zu den US-Wahlen. 14:11 Die Ergebnisse in den besonders umkämpften Swing States sind wahlentscheidend. In mehreren Bundesstaaten will Trump die Wahlergebnisse juristisch anfechten. Wisconsin (10 Wahlleute): Bei fast allen ausgezählten Stimmen hat sich Joe Biden durchgesetzt.Doch es wird vermutlich nachgezählt.

Michigan (16 Wahlleute): Biden hat gewonnen, doch Trump will gegen das Ergebnis klagen.

Nevada (6 Wahlleute): Biden liegt knapp vor Trump.

Pennsylvania (22 Wahlleute): Trump liegt vorn, ein Ergebnis gibt es jedoch erst am Freitag.

North Carolina (15 Wahlleute): Trump liegt hier vorn.

Georgia (16 Wahlleute): Trump liegt mit einem leichten Vorsprung vorn. 05:35 Einige machen Scherze, denn in den USA ist es schon ganz schön spät - und in Georgia wird weiter gezählt. 23:36 Joe Biden hat laut NYT auf jeden Fall mehr Stimmen als Barack Obama 2008 - und damit mehr als jeder andere bei einer US-Präsidentschaftswahl zuvor. 23:27 Ein weiterer Tweet von Donald Trump wird von Twitter mit einer Warnung versehen, weil die darin ausgesagten Fakten vom Stand der Auszählungen nicht bestätigt sind. 23:25 23:24 Im Senat bekommen die Demokraten wohl keine Mehrheit. 22:39 Der Demokrat Pete Buttigieg meint, Biden arbeite schon daran, Amerika wieder zu vereinen. 22:37 Vielen Beobachtern dauert das alles jetzt schon zu lange. 22:08 Joe Biden will sich an die Nation wenden.

Die anderen wichtigen Swing States sind Florida (geht an Trump), Arizona (geht an Biden), Michigan (Trump liegt vorn), Wisconsin (Trump liegt vorn) und North Carolina (Trump liegt vorn).

Diese Bundesstaaten fallen nicht traditionsgemäß an die Republikaner oder die Demokraten.

Nach dem Prinzip "The Winner Takes It All" gehen alle Stimmen aus einem Bundesstaat am Ende an einen der beiden Kandidaten - allerdings über die Wahlleute. Jedem US-Bundesstaat steht eine bestimmt Anzahl an VertreterInnen im "electoral college" zu, das dann den US-Präsidenten wählt.

Die Swing States sind Bundesstaaten, die nicht traditionsgemäß an die Republikaner oder die Demokraten gehen.

Wer 270 Stimmen der Wahlleute im Wahlgremium auf sich vereint, wird Präsident der USA.

Demokraten können Kongressmehrheit verteidigen

Es geht bei diesen Wahlen auch um die Mehrheit in den beiden Kongresskammern, die ebenfalls für die politische Zukunft der USA entscheidend sind. Die Demokraten konnten ihre Mehrheit im Kongress verteidigen. Im US-Senat wird ein Drittel der Sitze neu vergeben.

