In Detroit (US-Bundesstaat Michigan) versammelten sich Menschen vor Räumlichkeiten, in denen nach der US-Präsidentschaftswahl die Auszählung der Stimmen erfolgt. Sie forderten, die Stimmauszählung zu beenden. Präsident Donald Trump hatte diese Forderung zuvor bei einem Kurznachrichtendienst veröffentlicht. In Michigan liegt er knapp hinter seinem Widersacher Joe Biden. Trump hatte im Wahlkampf immer wieder Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Briefwahl geäußert. In der Vergangenheit stimmten meist mehr Anhänger der Demokraten als Anhänger der Republikaner per Briefwahl ab.