"We did it" - Joe Biden und Kamala Harris haben gewonnen

Auf dem Times Square in New York haben die Menschen gefeiert und Freudentränen vergossen darüber, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Viele Familien waren gemeinsam gekommen, um diesen historischen Moment zu erleben.

Auch vor dem Weißen Haus in Washington haben sich immer mehr Gegner von Amtsinhaber Donald Trump versammelt, um das Ende von dessen Ära zu begehen. "GAME OVER" stand auf vielen Plakaten. Einige hatten Champagner dabei, wie euronews-Korrespondent Jack Parrock berichtete.

Wahlsieger Joe Biden schrieb auf Twitter, er fühle sich geehrt, das großartige Land zu regieren. Es liege harte Arbeit vor ihm Und er wolle der Präsident aller Amerikaner sein.

Die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris wurde wohl beim Joggen von der freudigen Nachricht überrascht.

"We did it - Wir haben es geschafft, Joe" waren ihre ersten Wort.

Trump-Anwalt Rudy Giuliani ist vom aktuellen Präsidenten damit betraut worden, gegen juristisch gegen die Wahlergebnisse vorzugehen. Er sprach von einer beunruhigenden Situation, und kündigte an, dass die Klagen auch in Pennsylvania am Montag eingereicht würden.

10:22 Willkommen zu unserem Ticker zu den US-Wahlen. Wenn Sie darin weiter herunterscrollen, finden Sie viele interessante Infos und die Diskussion in den sozialen Medien - mit Videos. 21:39 21:38 Und die Prognosen so... 21:12 Die neue Vizepräsidentin twittert, Joe Biden und sie seien bereit, für die Menschen in Amerika zu arbeiten. 20:30 Die EU-Kommissionschefin gratuliert herzlich Joe Biden und Kamala Harris zu ihrem Wahlsieg. 20:29 Sängerin Cher twittert, sie sei überglücklich. Es sei leicht, schreckliche Bilder von Trump zu posten, aber das werde sie nicht tun. 20:26 Die Regierungschefin von Neuseeland gratuliert Joe Biden und Kamala Harris. 19:50 America hat gesprochen und die Demokratie hat gewonnen, twittert Alt-Präsident Bill Clinton. 19:07 Joe Biden schreibt auf Twitter, er sei geehrt, dass er gewählt wurde, um das großartige Land anzuführen. Es liege viel Arbeit vor ihm. Biden will der Präsident aller Amerikaner sein - egal ob sie für ihn gestimmt haben oder nicht. 19:04

Als der Wahlsieg von Joe Biden bekannt wurde, war Donald Trump nicht im Weißen Haus, sondern auf dem Golfplatz - auf seinem eigenen - dem Trump National Golf Course am Potomac River in der Nähe der US-Hauptstadt.