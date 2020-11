Schwarzer brutal zusammengeschlagen und getötet

Ein 40-jähriger schwarzer Mann ist in der brasilianischen Stadt Porto Alegre von zwei weißen Sicherheitsleuten zusammengeschlagen und getötet worden. Er soll eine Frau belästigt haben, diese hatte die Sicherheitsleute gerufen. Joao Alberto Silveira Freitas starb am 19. November, einen Tag vor dem "Tag für schwarze Kultur" in Brasilien, einem Feiertag in vielen brasilianischen Staaten.

Einer der Sicherheitsleute soll ihn gehalten haben, während der andere ihm immer wieder auf den Kopf schlug. Eine Frau filmte die Gewalttat mit ihrem Handy. Silveira Freitas verlor das Bewusstsein. Der herbeigerufene Notarzt konnte ihn nicht wieder beleben. Die beiden Sicherheitsleute wurden festgenommen.

Protesto em frente ao Carrefour em Porto Alegre (RS) pede justiça para João Alberto, assassinado ontem na porta do supermercado. A manifestação foi convocada por organizações do movimento negro e demais movimentos sociais.



Imagens da Nathane Dovale pic.twitter.com/TSyjzSW9Rs — Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) November 20, 2020

Er wurde vor einem Carrefour-Supermarkt zusammengeschlagen. Hunderte Demonstranten stürmten den Supermarkt der französischen Kette, nachdem das Video des brutalen Verbrechens auf den sozialen Medien verbreitet worden war.

Viele forderten zum Boykott von Carrefour auf.