Weißes Wunderland im Norden Chinas

In der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang und in der zentralchinesischen Provinz Hunan sind atemberaubende Raureiflandschaften zu bewundern gewesen. Touristen wie Einheimische waren beeindruckt.

Unter dem Einfluss der niedrigen Temperaturen und der zwei Tage ununterbrochenen Schnees am Samstag und Sonntag erschienen die malerischen Raureifszenen im Landkreis Ningan in der Stadt Mudanjiang in der Provinz Heilongjiang und zogen viele Besucher an. Zhang Wei wohnt in Ningan und sagt, er habe den Eindruck, die Landschaft reinige seine Seele.