Vermintes Gelände in Berg-Karabach

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Bilder von Friedenstruppen, die Minen in einem Straßenabschnitt in Berg-Karabach räumen, weil Armenien dabei ist, den Bezirk Lachin an Aserbaidschan zurückzugeben. Täglich finden die russischen Friedenstruppen Dutzende Einheiten nicht explodierter Munition auf den Straßen oder in den Wohngebieten der Region. Moskau hat im Rahmen des Abkommens, das sechs Wochen heftiger Kämpfe um Berg-Karabach beendete, 2.000 Mann Friedenstruppen in die Region geschickt.

Das Waffenruhe-Abkommen sieht eine Rückgabe einzelner bislang von Armenien kontrollierter Gebiete an Aserbaidschan vor. Rund 80 Prozent dieser Gebiete gelten als vermint, wie aserbaidschanische Medien unter Berufung auf die nationale Minenräumgesellschaft Anama berichteten. Am Samstag waren in der Region Fisuli mehrere Menschen gestorben, als unter ihrem Auto eine Panzermine explodierte.

Die Region Berg-Karabach im Südkaukasus ist seit Jahrzehnten zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan immer wieder schwer umkämpft. In dem neuen Krieg, der am 27. September begonnen hatte und bis zum 9. November dauerte, holte sich das islamisch geprägte Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen Gebiets zurück. Das Land sah sich von seinem «Bruderstaat» Türkei unterstützt. Russland gilt als Schutzmacht Armeniens.

su mit dpa