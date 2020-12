Vieles ist nicht so, wie es scheint. Auch der Weihnachtsmann kommt nicht im Schlitten, sondern meldet sich per Videoschalte zu Wort. So macht es zumindest ein englisches Paar, das sich in seiner Wohnung eine Weihnachtsmann-Ecke eingerichtet hat und damit eine Geschäftsidee ausgemacht zu haben scheint. Die beiden haben eine Internetseite eingerichtet, auf der Eltern für ihre Kinder Videoanrufe des Weihnachtsmanns buchen können. Ein lebendes Rentier hat das Paar allerdings nicht auf die Etage geschleppt, ein gerahmtes Bild des Tiers muss genügen.