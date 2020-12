Trauer in Tier: Kommt der 51-jährige Amokfahrer in die Psychiatrie?

In Trier haben Oberbürgermeister Wolfram Leibe und die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer am Mittwochvormittag an der Porta Nigra der fünf Opfer der Amokfahrt gedacht.

Ein Pfarrer versuchte den Schock der Menschen in Worte zu fassen: *Wir beten für alle, die ihr Leben verloren haben, die mit Verletzungen kämpfen. traumatisiert sind, wir beten um Verwandte und Freunde. Und diejenigen, die es können und wagen, beten für den, der mit seiner grausamen Tat durch seine Fahrt durch die Stadt vielen Menschen unendliches Leid zugefügt hat."

Ein 51-Jähriger aus der Region war am Dienstagnachmittag offenbar betrunken, aber bewusst mit einem SUV in der Fußgängerzone in Menschen gerast. Unter den Todesopfern sind ein neun Monate altes Baby, drei Frauen im Alter von 25, 52 und 73 Jahren sowie der 45-jährige Vater des Kleinkindes. Vierzehn weitere Menschen wurden verletzt.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, es gebe Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Täters. An diesem Mittwoch sollte entschieden werden, ob der Mann in Untersuchungshaft oder in die Psychiatrie kommt.