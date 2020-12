5 Tote bei Hubschrauberabsturz in den französischen Alpen

In den französischen Alpen ist am Dienstagabend ein Helikopter der Bergrettung verunglückt. Mindestens fünf Menschen sind dabei gestorben. Der Pilot überlebte schwer verletzt, kämpft aber um sein Leben. Der Hubschrauber-Pilot hatte am Abend in der Nähe der Gemeinde Bonvillard einen Alarm ausgelöst und könnte sich offenbar aus dem Hubschrauber retten. An Bord waren zudem zwei Helfer der Alpenrettung sowie vier Mitarbeiter der privaten Luftrettung Service Aérien Français (Saf).

Wegen des schlechten Wetters gestaltete sich die Rettung und Bergung in der Region Savoyen zunächst schwierig, erklärte der zuständige Prädekt der Region Pascal Bolot. Die Absturzstelle befindet sich in einem steilen Gebiet. Wegen Nebels wurden die Rettungsarbeiten zusätzlich erschwert, rund 40 Retter am Boden und drei Hubschrauber waren vor Ort.

Frankreichs Präsident schrieb auf Twitter "Um Leben zu retten, nehmen sie alle Risiken auf sich", und weiter: "Die Nation unterstützt die Familien, Freunde und Kollegen dieser französischen Helden".

Das Unglück ereignete sich in rund 1800 Metern Höhe, unweit der Gemeinde Bonvillard. Die Ursache für den Absturz war zunächst noch unklar.