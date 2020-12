Wieder mehr als 5.000 Neuinfektionen in der Schweiz - Inzidenz bei 608

An diesem Donnerstag meldet das Schweizer Bundesamt für Gesundheit erneut eine sehr hohe Zahl von täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus - nämlich 5.041. Am Mittwoch waren es 5.086 gewesen.

Die Zahl der Todesfälle innerhalb von 24 Stunden lag wie am Vortag bei 87.

Die 14-Tage-Inzidenz in der gesamten Schweiz wird mit 608.68 pro 100.000 Einwohner angegeben. Zum Vergleich: Die europäische Behörde ECDC gibt diese für Deutschland mit 311 an, Österreich kommt auf 557, in Italien liegt sie bei 479, in Frankreich bei 230.

Schweizweit ist die 14-Tage-Inzidenz derzeit im Kanton St. Gallen am höchsten mit 879, gefolgt vom Tessin mit 852.

Am 6. Dezember hatten Aktivistinnen und Aktivisten vor dem Parlament in Bern 5.000 Kerzen aufgestellt für die mehr als 5.000 Menschen, die in der Schweiz an oder mit Covid-19 gestorben sind.

An diesem Donnerstag erklärt das BAG, dass 14 Prozent der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern keine Vorerkrankungen hatten.

Kein schweizweiter Lockdown?

Die Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N) hat sich gegen strengere Maßnahmen für die gesamte Schweiz ausgesprochen. Die Einschränkungen sollten auf die Kantone mit hohen Fallzahlen begrenzt bleiben, findet die Parlamentskommission.

An diesem Freitag wollte der Bundesrat - also die Schweizer Regierung - über einen eventuellen Lockdown entscheiden.