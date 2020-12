Medien: Biden macht Indigene zur Innenministerin

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will nach Medienberichten eine amerikanische Ureinwohnerin als Ministerin ins Kabinett berufen – zum ersten Mal in der Geschichte der USA. Ihre Mutter und Großmutter hätten ihr beigebracht, hart zu arbeiten, sagt Deb Haaland (60) und was "starke Frauen" bewirken können - die Kongressabgeordnete Haaland (60) aus dem Bundesstaat New Mexico soll in Bidens Regierungsteam Innenministerin werden, berichteten «Washington Post», «New York Times» und der Sender CNN. Sollte Haaland – die sich zum Stamm der Pueblo of Laguna zählt – vom Senat bestätigt werden, hätten die USA zum ersten Mal eine indigene Amerikanerin in der Regierung.

In den USA ist das Innenministerium vor allem für die Verwaltung des bundeseigenen Landes zuständig. Das Ministerium entscheidet beispielsweise darüber, ob Naturschutzgebiete ausgewiesen werden oder ob Energiegewinnung wie Fracking erlaubt ist. In den Verantwortungsbereich fallen auch wichtige Angelegenheiten mit Bezug zu den rund 1,9 Millionen Ureinwohnern. Die innere Sicherheit -

die in Europa zum Verantwortungsbereich der Innenministerien zählt - ist in den USA Aufgabe des Heimatschutzministeriums.

Haaland gehörte zu den ersten zwei Frauen, die 2018 als Ureinwohnerinnen in das Repräsentantenhaus gewählt wurden. Dort sitzt sie im Ausschuss für Natürliche Ressourcen, der das Innenministerium beaufsichtigt. Die «Washington Post» berichtete, Haaland sei die Tochter einer

Ureinwohnerin, die bei der US-Marine gearbeitet habe, und eines amerikanischen Marineinfanteristen mit norwegischen Wurzeln. Haaland selbst schreibt auf ihrer Internetseite, dass sie als

alleinerziehende Mutter einer Tochter zeitweise auf staatliche Lebensmittelhilfen angewiesen gewesen sei.

Der Demokrat Biden hatte versprochen, ein Kabinett mit Ministerinnen und Ministern mit vielfältigen Hintergründen zu berufen.

su mit dpa