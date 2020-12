Was ist drin, im Impfstoff von BioNTech-Pfizer?

BTN162 ist der am weitesten verbreitete Covid-19-Impfstoff der Welt. In drei Ländern, Großbritannien, USA und Kanada, ist er bereits im Einsatz, bald könnte er auch in den Venen der Europäer fließen. Einige sind dem in Rekordzeit entwickelten **Vakzin g**egenüber skeptisch, in Anti-Impf-Foren wird über mysteriöse Inhaltsstoffe spekuliert.

Die US-amerikanischen, kanadischen und britischen Arzneimittelbehörden haben jetzt die Liste der Inhaltsstoffe veröffentlicht, die im Impfstoff von BioNTech-Pfizer enthalten sind.

Dies ist eine gesetzliche Vorschrift, aber auch eine Vorsichtsmaßnahme, da der Verdacht besteht, dass er bei Menschen mit einer Vorgeschichte von schweren Allergien Reaktionen hervorrufen könnte.

Pfizer selbst weist auf seiner Informationsseite über den Impfstoff darauf hin, dass die US Food and Drug Administration (FDA) den Impfstoff noch nicht zugelassen hat, sondern nur aufgrund der durch die Pandemie verursachten Notsituation die Verwendung genehmigt hat.

Revolutionäre Boten-RNA-Technologie

Das Revolutionärste an dem Vakzin ist sein Wirkstoff, die Boten-RNA oder mRNA, die zum ersten Mal in einem Impfstoff eingesetzt wird. 30 Mikrogramm des aktiven Wirkstoffs sind in BTN162 enthalten.

Dabei handelt es sich um genetische Informationen aus dem eigentlichen Virus, die dem Körper genügend Elemente geben, um auf zukünftige Angriffe zu reagieren, ohne dass das Virus geimpft werden muss, wie es bei anderen Arten von Impfstoffen der Fall ist.

Das Coronavirus unter dem Mikroskop. Das S-Glykoprotein ist die blaue Färbung um das Virus herum AP Photo

Konkret kodiert der Wirkstoff das S-Glykoprotein des Virus - die charakteristische Zackenform, die wir unter dem Mikroskop sehen können, und die es dem SARS-CoV-2-Virus ermöglicht, in Zellen einzudringen. Mit dieser Information kann der Körper reagieren, wenn er mit dem echten Coronavirus konfrontiert wird.

Die fragile mRNA muss in einem Partikel transportiert werden, das hauptsächlich Lipide (Fette) und Zucker enthält, um in die Zellen des Körpers zu gelangen. Deshalb muss es bei Temperaturen von -70°C gelagert werden - einer der Hauptnachteile dieses Impfstoffs und eine echte logistische Herausforderung für die Massenversorgung.

Im Impfstoff von BioNTech-Pfizer sind folgende Lipide enthalten:

(4-hidroxibutilo) azanediol) bis (hexano-6,1-diol) bis (ALC-3015)

(2- hexildecanoato), 2 - [(polietilenglicol) -2000] -N, N-ditetradecilacetamida (ALC-0159)

1,2-Distearoyl-sn-Glycero-3-phosphocholin (DPSC)

Cholesterin

Es enthält auch Saccharose, die hilft, die Partikel zu konservieren, und eine gängige Kochsalzlösung, bestehend aus:

Natriumphosphat einbasig

Kaliumchlorid-Dihydrat

Natriumchlorid

monobasisches Kaliumphosphat

Die Hauptfunktion der Salze besteht darin, den Säuregehalt des Impfstoffs zu regulieren.

In einer Analyse des Impfstoffs zusammen mit Experten erklärt das Journal des Massachusetts Institute of Technology, dass Pfizer wahrscheinlich nicht 100 % der Inhaltsstoffe veröffentlicht hat, weil die genetische Sequenz der mRNA des Virus und die genauen Nukleoside, die es verändert hat, nicht bekannt sind. "Wir glauben, dass Pfizer nicht genau spezifiziert hat, welche Sequenz es verwendet oder welche Nukleoside es modifiziert hat. Das bedeutet, dass der Inhalt des Impfstoffs möglicherweise nicht zu 100 % öffentlich ist", sagt Autor Antonio Regalado.

Angesichts dieser Komponenten ist es schwierig zu sagen, was die allergischen Reaktionen zweier britischer Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes verursacht hat. Einige Experten glauben, dass es sich um eine Reaktion durch Stimulation des Immunsystems handeln könnte.

Mögliche Nebenwirkungen

In der von Pfizer veröffentlichten Packungsbeilage werden mögliche Nebenwirkungen aufgeführt:

Schmerzen an der Injektionsstelle

Ermüdung

Kopfschmerzen

Muskelschmerz

Schüttelfrost

Gelenkschmerzen

Fieber

Schwellung oder Rötung an der Injektionsstelle

Übelkeit

Gefühl des Unbehagens

geschwollene Lymphknoten (Lymphadenopathie)

Die Packungsbeilage warnt auch vor einer "entfernten Wahrscheinlichkeit" einer schweren allergischen Reaktion und vor schweren, unbekannten Nebenwirkungen. Sie wei't außerdem darauf hin, dass derzeit nicht bekannt ist, wie lange es vor dem Virus schützt, das Covid-19 verursacht. Der mögliche Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und Fällen von Bell's Lähmung ist ebenfalls unklar und scheint zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich.

Der Impfstoff wurde in Rekordzeit entwickelt und wirft viele Fragen auf, aber seine Inhaltsstoffe sind, abgesehen von der neuen Boten-RNA-Technologie, recht gängig, und er enthält weder Aluminium noch die mysteriösen Bestandteile, die ihm in bestimmten Anti-Impf-Foren angelastet werden.