Wie schlimm ist VUI-202012/01? Was wir über die Virus-Mutation wissen

Mehr und mehr Staaten erlauben es Menschen, die aus Großbritannien kommen, nicht mehr einzureisen - wegen der neuen Variante von SARS-CoV-2. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sagte im Interview mit SkyNews an diesem Sonntag, man wolle die Kontrolle zurückgewinnen, die Lage sei "todernst". Hancock nannte die neue Virus-Variante eine "enorme Herausforderung".

Boris Johnson: "70 Mal ansteckender"

An diesem Sonntag wurden 35.928 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Doch nicht alle Experten sind sich einig, ob das mutierte Virus für den Anstieg der Fälle in Großbritannien verantwortlich ist.

Am Freitagabend hatte Premierminister Boris Johnson erklärt, das mutierte Virus sei 70 Mal ansteckender - und er hatte deshalb in London und anderen Landesteilen einen Lockdown sowie die höchste Alarmstufe verhängt.

Die Gesundheitsbehörden erklären, dass die Variante aufgrund ihrer höheren Übertragbarkeit einen Anstieg der Reproduktionszahl des Landes - des R-Wertes - verursachen könne. Der R-Wert liegt derzeit in England zwischen 1,1 und 1,2, was bedeutet, dass "im Durchschnitt jede zehnte infizierte Person zwischen 11 und 12 weitere Personen ansteckt", so die britische Regierung.

Der R-Wert könnte durch die neue Variante um 0,4 steigen, meinten britische Verantwortliche am Samstag, damit würde sich die Epidemie viel schneller ausbreiten. Jeder R-Wert über eins bedeutet, dass die Epidemie wächst.

"Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass der neue Stamm eine höhere Sterblichkeitsrate verursacht oder dass er Impfstoffe und Behandlungen beeinflusst, obwohl noch vorrangig daran gearbeitet wird, dies zu bestätigen", sagte Professor Chris Whitty, Englands Chief Medical Officer, in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung.

VUI-202012/01 für "Variant Under Investigation"

Bisher wird die Mutation von den britischen Gesundheitsbehörden VUI-202012/01 genannt - VUI steht für "Variant Under Investigation", danach das Datum Dezember 2020. Ersten Erkenntnissen zufolge weist es 17 Veränderungen oder Mutationen auf.

Eine der bedeutendsten ist eine N501Y-Mutation im Spike-Protein, das das Virus zur Bindung an den menschlichen ACE2-Rezeptor verwendet. Veränderungen in diesem Teil des Spike-Proteins können theoretisch dazu führen, dass das Virus infektiöser wird und sich leichter zwischen Menschen ausbreitet.

Wieviele Fälle gibt es?

Bis zum 13. Dezember wurden in Großbritannien 1.108 Fälle mit der neuen Variante in fast 60 verschiedenen lokalen Behörden identifiziert, obwohl die tatsächliche Zahl sehr viel höher sein dürfte. Die neue Variante trat vor allem im Südosten Englands auf, aber es gab aber auch Berichte aus Wales und Schottland.

Nick Loman, Professor für mikrobielle Genomik und Bioinformation an der Universität Birmingham, sagte laut BMJ bei einem Briefing des Science Media Centre am 15. Dezember, dass die Variante zum ersten Mal Ende September entdeckt wurde und nun 20% der sequenzierten Viren in Norfolk, 10% in Essex und 3% in Suffolk ausmacht. "Es gibt keine Daten, die darauf hindeuten, dass es aus dem Ausland importiert wurde, also ist es wahrscheinlich, dass es sich in Großbritannien entwickelt hat", sagte er.

Zwar gibt es die meisten Fälle in England, doch das mutierte Virus ist laut WHO auch in anderen Ländern aufgetaucht. Dr. Catherine Smallwood von der WHO Europa sagte, dass bis zum 20. Dezember neun Fälle aus Dänemark und je einer aus den Niederlanden und Österreich gemeldet wurden. Andere Länder hätten der WHO andere Varianten gemeldet, "die auch einige der genetischen Veränderungen tragen, die in der britischen Variante zu sehen sind".

Anderswo nur noch nicht entdeckt?

Dr. Emma Hodcroft vom Biozentrum der Universität Basel - die sich selbst als "Virenjägerin" bezeichnet - weist darauf hin, dass die britische und die südafrikanische Variante des Coronavirus unterschiedlich sind. Die Tatsache, dass das mutierte Virus in Europa bisher in Großbritannien und Dänemark festgestellt wurde, könne auch dadurch erklärt werden, dass in beiden Ländern viele Gen-Sequenzen des Virus erstellt würden.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erklärt, die neue Variante weise mehr Unterschiede auf als zuvor beobachtete und offenbar sei sie tatsächlich ansteckender.

"Nicht wahnsinnig alarmierend"

Andreas Bergthaler von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (CeMM) in Wien hält die derzeit beobachtete Virus-Mutation nicht für "wahnsinnig alarmierend". Dass Mutationen auftauchen, sei nicht ungewöhnlich. Derzeit wisse man auch noch nicht, ob die beobachteten Veränderungen die Eigenschaften des Erregers überhaupt entscheidend verändern.

Schon im September hatte die Zeitschrift Nature über verschiedene Stämme des Coronavirus berichtet, die offenbar die Gefahrenlage nicht wesentlich verändert hatten.

Bleiben die Impfstoffe wirksam?

Bisher gehen die Experten nicht davon aus, dass die Virus-Variante die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen das Coronavirus beeinträchtigen könnte.

In Dänemark waren Millionen Tiere auf Nerzfarmen getötet worden, weil Forscher befürchteten, dass das dort aufgetauchtet mutierte Virus einen Einfluss auf die Impfstoffe haben könnte.

Einige Viren, wie z. B. die Grippe, mutieren von einem Jahr zum nächsten erheblich und umgehen so die Wirksamkeit von Impfstoffen. Andere, wie z. B. Masern, entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter, ohne dass die Wirksamkeit des Impfstoffs beeinträchtigt wird. Bisher ist nicht klar, in welche Kategorie SARS-CoV-2 fällt.

Christian Drosten: "In Deutschland bisher nicht gesehen"

Wie Coronavirus-Experte Professor Christian Drosten an diesem Sonntag auf Twitter schreibt, ist die mutierte Variante in Deutschland bisher offenbar nicht aufgetaucht.

Wann haben die britischen Behörden über die Variante informiert?

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock gab erstmals am 14. Dezember im Unterhaus bekannt, dass es in London und Südostengland eine neue Variante des Coronavirus gebe.

"Wir wissen von dieser genetischen Variante, die bei 1.000 Personen in England festgestellt wurde", sagte Dr. Mike Ryan, der Direktor des WHO-Notfallprogramms. "Diese spezielle Variante scheint sich in Großbritannien weiter verbreitet zu haben", erklärte er Mitte Dezember.

"Diese Art von Evolution oder Mutationen wie diese sind eigentlich ziemlich häufig", meinte Dr. Mike Ryan. Die britischen Behörden verhielten sich sehr transparent und hätten die Genomsequenz der Variante geteilt.

"Dies ist eine Variante, die N501Y, die tatsächlich bereits von unserer Arbeitsgruppe für Virusevolution überwacht wird. Sie ist im Zusammenhang mit einer Nerzvariante aufgetaucht, die anderswo identifiziert wurde", sagte Maria Van Kerkhove, die technische Leiterin der WHO für Covid-19, bereits am Montag.

Doch N501Y ist nur eine der Veränderungen in dieser britischen Variante, wie eine am Samstag veröffentlichte Studie des Genoms der Variante zeigt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) steht mit Großbritannien wegen der Ausbreitung der neuen Variante des Coronavirus in engem Kontakt. Das twitterte die WHO in der Nacht zu Sonntag. Die britischen Behörden würden weiter Informationen und Ergebnisse ihrer Analysen und Studien teilen. Die WHO forderte die Staaten dazu auf, weiter alle Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.