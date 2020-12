Wo das Infektionsrisiko mit SARS-CoV-2 besonders hoch ist

In der gerade veröffentlichten ComCor-Studie geben 44 Prozent der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Frankreich an, dass sie wissen, bei wem sie sich angesteckt haben. 22 Prozent kennen das Ereignis, das zu ihrer Infektion führte. 35 Prozent wissen nicht, wie sie sich angesteckt haben.

Bei der ComCor-Studie hat das Institut Pasteur zusammen mit dem Umfrage-Institut Ipsos und den französischen Gesundheitsbehörden Fragebögen per Mail an 370 000 sehr wahrscheinlich mit dem Coronavirus Infizierte geschickt. Mehr als 30.000 Menschen, die sich Mitte bis Ende Oktober 2020 mit SARS-CoV-2 angesteckt haben, haben die Fragen beantwortet.

Von den Französinnen und Franzosen, die wissen, wer ihnen das Virus übertragen, nennt ein Drittel ihren Haushalt. Meist ist es der Ehepartner, bei dem sie sich angesteckt haben. Den Forschern erscheint das logisch, weil zu Hause keine Barriereregeln beachtet werden.

Das Institut Pasteur geht auch davon aus, dass Übertragung durch Kinder hin, die oft asymptomatisch oder fast asymptomatisch sind, unterschätzt wird. Für die zwei Drittel, die sagen, dass jemand außerhalb des eigenen Haushalts sie angesteckt hat, ist es für 33,& Prozent denoch "im Familienkreis" geschehen.

28,8 Prozent nennen den Arbeitsplatz als Infektionsort, 20,8 Prozent sagen, es seien Freunde.

Mahlzeiten spielen "zentrale Rolle"

Die Studie weist darauf hin, dass Mahlzeiten "eine zentrale Rolle spielen", ebenso wie gemeinsame Büros und alle Arten von physischen Treffen.

Die ComCor-Studie nennt auch Faktoren, die das Risiko einer Ansteckung reduzieren. Dazu gehören HomeOffice, das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel, Sport im Freien und Einkaufen im Supermarkt. Das erscheint nicht allen besonders logisch. Zu beachten ist auch, dass die Umfrage zum Teil während des Lockdown in Frankreich stattfand.

Lehren für Weihnachten

Arnaud Fontanet, Direktor der Abteilung für Epidemiologie neu auftretender Krankheiten am Institut Pasteur, meint, man könne aus den Ergebnissen für das Jahresende lernen: "Diese Studie zeigt das hohe Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion bei Mahlzeiten und privaten Treffen. Es ist sehr wichtig, dieses Risiko bei Zusammentreffen an Weihnachten und Silvester zu reduzieren."

Befragung des BAG in der Schweiz mit ähnlichen Ergebnissen

Auch in der Schweiz geht das Bundesamt für Gesundheit davon aus, dass die meisten Covid-19-Patientinnen und -Patienten sich in der Familie infiziert haben. Das BAG hat von Mitte Juli bis am 9. Dezember 65.152 Meldeformulare zu positiven Fällen ausgewertet.

Bei rund 71 Prozent davon (46.496) ist der vermutete Ansteckungsort vermerkt. 29 Prozent haben sich in der Familie angesteckt. Bei gleich vielen Übertragungen ist der Ort der Infektion unbekannt, bei 16 Prozent wurden "andere Kontakte" genannt.

11 Prozent nennen als Ansteckungsort den Arbeitsplatz - hier gilt vor allem die Mittagspause als Infektionsgeschehen.

Das Argument, dass die Infektion in der Familie am häufigsten ist, wird auch immer wieder von denen vorgebracht, die sich für eine rasche Öffnung von Restaurants aussprechen. Doch wie das Virus in die Familien kommt, bleibt in vielen Fällen ungeklärt.